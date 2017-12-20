Создатель Litecoin продал все свои лайткоины

Создатель криптовалюты Litecoin, Чарльз Ли (Charlie Lee), объявил на известном социальном новостном ресурсе Reddit о том, что он ликвидировал весь свой баланс LTC и пожертвовал его фонду Litecoin Foundation.





По словам Ли, он пошел на такой шаг не потому, что не верит в будущее Litecoin. Он это сделал в попытке снизить свое влияние на сообщество и рынок, в том числе на цену Litecoin.

Ли отмечает, что необходимость рассказывать о Litecoin в социальных сетях и быть их держателем для него представляло проблему конфликта интересов, а теперь он от него избавился. Также он подчеркнул, что разработка пятой крупнейшей криптовалюты продолжится.

Напомним, Litecoin представляет собой форк Bitcoin. На момент написания новости, стоимость Litecoin составляет $325,13, он занимает долю в 2,83% рынка криптовалют по данным CoinMarketCap.