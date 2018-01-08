GoPro официально завязывает с дронами, такая Karma

Компания GoPro объявила о грядущих сокращениях и уходе с рынка дронов. Об этом говорится в в официальном финансовом отчете GoPro за четвёртый квартал 2017 года.


GoPro подтвердила планирующееся сокращение 300 рабочих мест из текущих 1254. Что касается дронов, то первым и единственным подобным устройством GoPro стала модель Karma. Анонс состоялся в сентябре 2016 года, а в ноябре GoPro объявила об отзыве устройств спустя всего 16 дней после начала продаж. Возврату производителя подлежали около 2,5 тысяч дронов. Проблема оказалась в ненадежном креплении аккумулятора, она была устранена и обновленные дроны без такого изъяна стали доступны для покупки с февраля 2017 года. В России официальные продажи начались только декабре 2017 года.

По словам GoPro, несмотря на то, что Karma занял второе место по популярности в своей ценовой нише в 2017 году, у модели возникли проблемы с прибыльностью в связи с высокой конкурентностью данного рынка. В результате компания приняла решение выйти с рынка дронов после завершения распродажи запасов уже произведенных устройств.

Источник
GoPro
Теги
дрон GOPRO GoPro Karma

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