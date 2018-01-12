Uber удаленно блокирует все компьютеры в своих офисах при приближении полиции

Компания Uber Technologies придумала интересный способ спасаться от рейдов правоохранительных органов в свои офисы. Об этом рассказало издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.





По данным издания, компания как минимум пару дюжин раз удаленно отключала компьютеры в своих зарубежных офисах, чтобы защитить данные от полиции и других представителей власти. Система применялась, в том числе, в Канаде, Бельгии, Нидерландах и Франции. Ее внедрением занялись после рейда в брюссельский офис Uber в 2015 году.

Сспециально натренированные люди в штаб-квартире Uber в Сан-Франциско по сигналу о приближении полицейского рейда удаленно блокируют все компьютеры в зарубежных офисах, делая, практически, невозможным представителям власти получить информацию, которую те хотят получить.

Для этого используется программное решение Ripley, названное в честь лейтенанта Рипли из «Чужого», роль которой исполнила когда-то Сигурни Уивер.

С помощью Ripley из главного офиса Uber сотрудники могут удаленно менять пароли и другими способами блокировать доступ к информации на корпоративных смартфонах, ноутбуках и десктопах, в том числе выключать устройства. Процедура получила название «протокол неожиданных посетителей».

Напомним, Uber был основан в 2009 году и на данный момент работает примерно в 600 городах и регионах мира, более 60 из них - европейские. Деятельность компании вызвала бурные протесты со стороны обычных таксистов в различных странах, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды и Испанию.

В декабре 2017 года европейский суд приравняла Uber к транспортным компаниям. В результате, Uber придется получать ряд сертификатов и разрешений на работу в странах, входящих в Евросоюз. Сама команда Uber настаивает на том, что предоставляет информационные услуги и выступает в роли посредника между водителями и пассажирами.