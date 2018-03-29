Дуров назвал причину глобального сбоя Telegram

Павел Дуров, стоящий за популярным мессенджером Telegram, через собственный аккаунт в Twitter объяснил причины масштабного сбоя сервиса.





Напомним, сегодня утром пользователи Telegram начали жаловаться на сбои в работе. Команда Telegram довольно быстро отреагировала через Twitter и признала проблемы с подключением в Европе, Среднем и Ближнем Востоке, а также странах СНГ.

Как сообщил позднее Павел Дуров, произошло отключение электричества серверов, что и привело к проблемам Telegram в Европе. Команда уже работает над проблемой со своей стороны, но многое зависит от того, когда провайдер датацентра сможет привести в порядок энергооборудование.

Забавно, что после очередного скандала с возможной блокировкой Telegram на территории России, Роскомнадзор поспешил откреститься от сбоев Telegram и заявил в Twitter, что он тут «ни при чем».

Как показывает карта сервиса DownDetector сейчас Telegram сильнее всего сбоит у пользователей на территории Западной Европы, Белорусии, Украины и западной части России с самыми мощными очагами в Лондоне, Минске, Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Проблемы начали наблюдаться примерно с 11 утра по московскому времени и на момент написания новости пошли на спад.