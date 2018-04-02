Telegram объяснил Роскомнадзору невозможность выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки

Администрация популярного мессенджера Telegram направила в Роскомнадзор письмо с разъяснениями по поводу своего отказа отказ выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Об этом рассказал Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram.


Как отмечает Чиков, власти грозятся заблокировать Telegram уже на этой неделе. 20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра.


В своем письме команда Telegram подчёркивает, что технически не способна выполнить требование федерального закона «Об информации, защите информации и информационных технологии» по поводу ключей расшифровки. Дело в том, что Telegram использует два вида чатов - «облачные чаты» и «секретные чаты». Сообщения из «секретных чатов» вообще никогда не сохраняются на серверах Telegram. «Облачные чаты» хранятся в зашифрованном виде, причём информация распределяется на различных подсистемах и не хранится в одном месте. Таким образом администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений.

Напомним, 20 марта 2018 года верховный суд России отклонил иск команды Telegram и признал действительным приказ ФСБ о выдаче ключей расшифровки. В связи с этим Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. Как отмечает ведомство, выдать необходимые ключи ФСБ команда Telegram должна в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Если Telegram не выполнит данное требование, то сервису грозит блокировка на территории России. Павел Дуров в ответ на это заявил в своём аккаунте Twitter об отказе выдавать ФСБ ключи: «Угрозы заблокировать Telegram, если мы не выдадим приватные данные пользователей, останутся бесплодными. Telegram продолжит отстаивать свободу и конфиденциальность».

Напомним, 16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

В декабре руководство Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать мессенджер по ситуации в России и рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».

Источник
Павел Чиков
Теги
фейспалм мессенджер роскомнадзор Telegram ФСБ

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