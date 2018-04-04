КиноПоиск запустил платные фильмы для Smart TV

Команда сервисаКиноПоиска объявила о запуска приложения для смарт-телевизоров Samsung, в котором можно смотреть фильмы за деньги.


КиноПоиск принадлежит Яндексу с 2013 года. Интересно здесь то, что Яндекс впервые начинает продавать фильмы напрямую, без онлайн-кинотеатров в роли посредника.

На старте в каталоге приложения более 1 500 фильмов для платного просмотра в Full HD, в их числе новые известные фильмы, отмеченные Оскаром, — «Форма воды», «Тёмные времена», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и другие.

Если пользователь начал смотреть фильм и его ожидания не оправдались, то его можно вернуть в течение 10 минут после начала просмотра совершенно бесплатно. Если пользователи после покупки фильма найдут его же в другом онлайн-кинотеатре на Smart TV по более низкой цене, то получат промокод на любой фильм.

В новом сервисе представлен контент от кинокомпаний 20th Century FOX, Universal, Dreamworks, Paramount Pictures, Централ Партнершип, Парадиз, Вольга, а также фильмы от других правообладателей и прокатчиков.

Источник
КиноПоиск
Теги
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