ФАС разрешила МегаФону купить «Связной»

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство компании Lefbord Investments Limited, являющейся структурой оператора МегаФон, о покупке 100% голосующих акций «Связной Логистика».





«Связной Логистика» входит в состав «Связной» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис». Ходатайство на покупку «Связного» было подано МегаФоном в ФАС в конце марта 2018 года. Как заявили представители оператора журналистам, если сделка будет одобрена, то «Связной» объединят с «Евросетью».

Напомним, в конце февраля МегаФон и ВымпелКом объявили о завершении сделки по разделению бизнеса Евросети. В результате 100% акций Евросети перешли во владение МегаФону, тогда как ранее 50% акций принадлежало ВымпелКому.