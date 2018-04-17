День, когда на Apple впервые свалился успех

17 апреля 1977 года Стив Джобс и Стив Возняк представили персональный компьютер Apple II на выставке West Coast Computer Fair в Сан-Франциско. В отличие от дебютного Apple I, который не вышел в широкую продажу, второе поколение «яблочных» компьютеров стало знаковым для компании — всего было продано, по разным подсчётам, от 5 до 6 миллионов Apple II, после чего модель была признана самым успешным ПК своего времени.

Компьютер базировался на процессоре MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц, объём оперативной памяти был равен 4 КБ и столько же памяти находилось в распоряжении пользователя для записи файлов. Монитор и кассетный магнитофон были дополнительными опциями. В отличие от большинства конкурентов, Apple II мог выводить на дисплей цветную графику в разрешении 280x192 при 6 цветах — такие характеристики в 1977 году очень впечатляли.

Apple II — по-настоящему персональный компьютер и самая успешная модель своего времени
Apple II — по-настоящему персональный компьютер и самая успешная модель своего времени

А ещё в этот день...

17 апреля 1941 года в свет вышел первый вертолёт-амфибия на поплавковом шасси. Экспериментальная модель VS-300 совершила пробный полёт и успешно приземлилась на воду, чем немало удивила публику на презентации в США. Автор амфибии, учёный-авиаконструктор Игорь Сикорский, видел будущее своего детища в спасательных работах на водной поверхности. Мощность вертолёта составляла всего 65 лошадиных сил, максимальная скорость достигала 100 км/ч, а продолжительность полёта ограничивалась полутора часами.

Первый в мире вертолёт-амфибия Sikorsky VS-300
Первый в мире вертолёт-амфибия Sikorsky VS-300

17 апреля 2009 года компания Fujitsu объявила о создании технологии биометрической аутентификации по венам ладони. Вместо того, чтобы вводить пароли, достаточно было поднять руку над специальным датчиком — он опознавал владельца всего лишь за 1 миллисекунду и безошибочно срабатывал, даже если владелец компьютера пошевелил ладонью во время сканирования.

Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду

Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду
Fujitsu PalmSecure опознаёт владельца ПК без контакта с датчиком за 1 миллисекунду

Технология получила название PalmSecure и в массовых устройствах появилась лишь спустя несколько лет — её носителем стал ноутбук Fujitsu Celsius H730, выпущенный в ноябре 2013 года. Гигиеничная и бесконтактная система придётся кстати в компьютерах учреждений здравоохранения, банках и предприятиях розничной торговли.

Теги
Apple день в истории авиация

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В Верховный суд пожаловались на блокировку сайтов без ведома владельцев
Дуров пожертвует «миллионы долларов» администраторам прокси- и VPN-серверов
Роскомнадзор отрицает блокировку «добросовестных» сайтов из-за Telegram

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 82
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 64
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 52
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 47