Одноклассники запустили онлайн-магазин товаров из Китая

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске онлайн-магазин китайских товаров. Маркетплейс позволяет выбрать товар из разных категорий, оформить покупку и доставку по почте.



Как подчёркивают разработчики, Одноклассники стали первой социальной сетью в России, запустившей на своей платформе полноценный маркетплейс.


Основной особенностью новой платформы станет интеграция пользовательского контента. Блогеры смогут публиковать видеообзоры на товары, а владельцы групп – создавать собственные каталоги. Авторы видео и каталогов смогут зарабатывать на продаже товаров.

Для блогеров в Одноклассниках появится специальная партнерская программа: за публикацию видеообзоров на товары, представленные в маркетплейсе, авторы будут получать продвижение в социальной сети, а в дальнейшем – доходы от продаж также по схеме revenue share. Партнерская программа будет открыта для всех авторов в течение месяца.

Интернет-магазин работает в формате flash sales, то есть быстрых распродаж наиболее популярных товаров, и доступен на всех платформах, включая десктопную и мобильную версию, мобильные приложения Одноклассников. В маркетплейсе также есть поиск и расширенная навигация по категориям товаров. В ближайшее время в магазине заработают персональные рекомендации на основе предпочтений пользователей.

Источник
Одноклассники
Теги
Россия социальная сеть одноклассники

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