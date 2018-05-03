Власти США хотят запретить продажу китайских смартфонов

Администрация президента США, Дональда Трампа, рассматривает возможность ограничить продажи телекоммуникационного оборудования некоторых китайских компаний. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на несколько «осведомлённых» источников.





Подобный шаг объясняется заботой о национальной безопасности. Под запрет могут попасть, в первую очередь, продукты компаний Huawei Technologies и ZTE.

В том числе, против продаж смартфонов Huawei и ZTE выступают представители Министерство обороны США. В Пентагоне даже предлагают запретить продажу смартфонов Huawei и ZTE на американских военных базах, поскольку китайское правительство может приказать этим производителям отслеживать передвижения солдат или подслушивать разговоры. Впрочем Huawei и ZTE подобные инсинуации единодушно опровергают.

В середине апреля власти США запретили китайской компании ZTE закупать продукцию американских технологических компаний. Это выливается в необходимость переходить с чипсетов Qualcomm на других производителей, а также в возможную потерю лицензии на операционную систему Android от Google для мобильных устройств ZTE.