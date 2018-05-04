Основатель сети по доставке еды пойдёт под суд за GPS-трекеры из АлиЭкспресс для курьеров

Основателю сервиса по доставке еды ВкусLab, Артёму Лаптеву, грозит суд за покупку в Китае GPS-трекеров. Об этом рассказал сам Лаптев изданию «Коммерсантъ».


Речь идёт о GPS-трекерах для отслеживания курьеров из китайского онлайн-магазина AliExpress. Гаджеты должны были использоваться с ведома сотрудников. Лаптев планировал запустить приложение для смартфонов, где пользователи смогли бы отслеживать движение курьера с заказанной едой по карте. В отличие от аналогичной функции в службах вызова такси, использовать смартфон курьера для отслеживания его движения нецелесообразно, поскольку его негде подзарядить.

Тем не менее, в этом можно усмотреть нарушение статьи 138.1 УК — незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. На данный момент московский Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против Лаптева.

По словам Лаптева, на момент покупки, сертифицированный для использования в России трекер стоил порядка 7 тысяч рублей, а китайские несертифицированные трекеры обошлись по 500 рублей за штуку. Заказ на AliExpress оформил в июле 2017 года, доставлен он так и не был, но 19 апреля Лаптев получил повестку из Коптевского отдела Следственного комитета. Как оказалось, заказ был доставлен в Россию, но на таможне его отправили на экспертизу. Поскольку GPS-трекеры содержали ещё и встроенные микрофоны, появилось основание посчитать устройства «предназначенными для негласного получения информации».

Как отмечает «Коммерсантъ», специальная рабочая группа уже готовит корректировку законодательства в этой области. В конце апреля 2018 года Генпрокуратура завершила проверку уголовных дел по статье 138.1 УК и пришла к выводу, что «закон имеет издержки».

Внимание властей к данной проблеме было привлечено на прошедшей 14 декабря 2017 года пресс-конференции, во время которой Владимиру Путину, президенту России, задали вопрос о «деле Васильева» и правомочности статьи 138.1 УК. Дело в том, что осенью фермера Евгений Васильев из села Лопатки Курганской области обвинили в покупке подобного «запрещенного техсредства». За заказ GPS-трекера на AliExpress для беглой коровы-рецидивистки ему грозили судимость, штраф до 200 тысяч рублей и до четырех лет тюрьмы. Президент пообещал урегулировать ситуацию.

Источник
Коммерсантъ
Теги
Россия фейспалм GPS суд AliExpress

Комментарии

Материалы по теме

AliExpress запускает в России виртуальные магазины

3 ноября 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске

2 апреля

За GPS-трекеры c AliExpress перестанут сажать

25 декабря 2017

Роскомнадзор нацелился на блокировку Facebook

18 апреля

Роскомнадзор начал блокировать Telegram

16 апреля
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Роскомнадзор застрял с удалением Telegram из App Store и Google Play
Во ВКонтакте нашли аналог Telegram-каналов
Twitter признался в угрозе для 330 млн аккаунтов

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 97
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 58
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 52
Лучшие бюджетные смартфоны февраля 2018 года (официальная розница) 44
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 39