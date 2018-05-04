Основатель сети по доставке еды пойдёт под суд за GPS-трекеры из АлиЭкспресс для курьеров

Основателю сервиса по доставке еды ВкусLab, Артёму Лаптеву, грозит суд за покупку в Китае GPS-трекеров. Об этом рассказал сам Лаптев изданию «Коммерсантъ».





Речь идёт о GPS-трекерах для отслеживания курьеров из китайского онлайн-магазина AliExpress. Гаджеты должны были использоваться с ведома сотрудников. Лаптев планировал запустить приложение для смартфонов, где пользователи смогли бы отслеживать движение курьера с заказанной едой по карте. В отличие от аналогичной функции в службах вызова такси, использовать смартфон курьера для отслеживания его движения нецелесообразно, поскольку его негде подзарядить.

Тем не менее, в этом можно усмотреть нарушение статьи 138.1 УК — незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. На данный момент московский Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела против Лаптева.

По словам Лаптева, на момент покупки, сертифицированный для использования в России трекер стоил порядка 7 тысяч рублей, а китайские несертифицированные трекеры обошлись по 500 рублей за штуку. Заказ на AliExpress оформил в июле 2017 года, доставлен он так и не был, но 19 апреля Лаптев получил повестку из Коптевского отдела Следственного комитета. Как оказалось, заказ был доставлен в Россию, но на таможне его отправили на экспертизу. Поскольку GPS-трекеры содержали ещё и встроенные микрофоны, появилось основание посчитать устройства «предназначенными для негласного получения информации».

Как отмечает «Коммерсантъ», специальная рабочая группа уже готовит корректировку законодательства в этой области. В конце апреля 2018 года Генпрокуратура завершила проверку уголовных дел по статье 138.1 УК и пришла к выводу, что «закон имеет издержки».

Внимание властей к данной проблеме было привлечено на прошедшей 14 декабря 2017 года пресс-конференции, во время которой Владимиру Путину, президенту России, задали вопрос о «деле Васильева» и правомочности статьи 138.1 УК. Дело в том, что осенью фермера Евгений Васильев из села Лопатки Курганской области обвинили в покупке подобного «запрещенного техсредства». За заказ GPS-трекера на AliExpress для беглой коровы-рецидивистки ему грозили судимость, штраф до 200 тысяч рублей и до четырех лет тюрьмы. Президент пообещал урегулировать ситуацию.