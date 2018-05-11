Найден способ незаметно управлять Siri, Google Assistant и Alexa

Исследователи из США и Китая обнаружили способ незаметно для пользователя управлять голосовыми помощниками, такими как Google Assistant, Alexa от Amazon и Siri от Apple. Об исследовании рассказало издание New York Times.


Такие скрытые, незаметные для человеческого слуха команды могут набирать телефонные номера, открывать сайты и выполнять другие более зловещие с точки зрения безопасности действия.

В исследовании участвовали студенты из Калифорнийский университета, Беркли и Джорджтаунског университета. Они сумели встроить скрытые команды в музыкальные записи или проговариваемый текст При воспроизведении такой записи рядом со смарт-колонкой Amazon Echo или iPhone, пользователь слышит лишь саму музыку или как кто-то говорит, в то время как Siri и Alexa могут слышать дополнительные инструкции, например, добавить что-то в список покупок, открыть дверь, перевести деньги из банка, и так далее. 

Источник
New York Times
Теги
безопасность шапочка из фольги голосовой помощник Siri Alexa

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