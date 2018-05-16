ВКонтакте передумала сдавать пользователей кредиторам

Команда социальной сети ВКонтакте отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй. Об этом рассказал Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте.





Напомним, апреле в СМИ появилась информация, что ВКонтакте может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заёмщиков.

Как отметил Рогозов, во ВКонтакте, действительно, рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам сервиса в отношении защиты пользовательских данных.

В результате, ВКонтакте отказалась от начала такого сотрудничества и не планирует упрощать доступ к открытым данным пользователей. Также команда соцсети продолжит бороться технически и юридически с несанкционированным сбором такой информации.