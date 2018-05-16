ВКонтакте передумала сдавать пользователей кредиторам

Команда социальной сети ВКонтакте отказалась от сотрудничества с Национальным бюро кредитных историй. Об этом рассказал Андрей Рогозов, управляющий директор ВКонтакте.


Напомним, апреле в СМИ появилась информация, что ВКонтакте может разрешить НБКИ использовать открытые данные о пользователях с целью проверки аккаунтов заёмщиков.

Как отметил Рогозов, во ВКонтакте, действительно, рассматривали возможность сотрудничества с НБКИ, однако так и не пришли к формату, который бы не противоречил принципам сервиса в отношении защиты пользовательских данных.

В результате, ВКонтакте отказалась от начала такого сотрудничества и не планирует упрощать доступ к открытым данным пользователей. Также команда соцсети продолжит бороться технически и юридически с несанкционированным сбором такой информации.

Источник
ВКонтакте
Теги
Россия социальная сеть вконтакте деньги кредит

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
YouTube тестирует режим инкогнито в мобильном приложении
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения
Яндекс.Деньги разрешили снимать наличные в банкоматах без карты

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 60
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45