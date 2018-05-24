Apple запустила сайт со всеми данными пользователей

Компания Apple запустила новый сайт Data & Privacy (Данные и конфиденциальность). Среди прочего, он включает опцию для пользователей по скачиваюнию всех данных, связанных с учётной записью Apple ID, которые компания хранит на своих серверах.





Данные включают покупки и историю использования приложений, календарь, напоминания, фото и документы, хранящиеся в iCloud, Apple Music и статистику Game Center, маркетинговую историю, а также историю поддержки AppleCare.

Опция скачивания была запущена за пару дней до дедлайна, установленного новым европейским законом. На данный момент она доступна только для пользователей с Apple ID, зарегистрированным на территории Европейского Союза, Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии. В ближайшие месяцы Apple планирует внедрить сервис по всему миру.

Напомним, с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза вступит в силу закон, известный как «Общий регламент по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation). Он обновляет европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

В связи с этим телекоммуникационные гиганты начали «допиливать» свои сервисы на соответствие регламенту. В Instagram была запущена возможность скачать все свои фото, видео, комментарии и прочий контент одним архивом. Подобной переносимости требует новый регламент.

А в WhatsApp был поднят минимальный возраст, в котором пользователь может зарегистрироваться и пользоваться мессенджером. Теперь для жителей Евросоюза пользователю должно исполниться как минимум 16 лет, тогда как для прочих регионов возрастной ценз более мягкий — 13 лет.