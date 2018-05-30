Telegram пожаловался на блокировку обновлений со стороны Apple

Компания Apple с середины апреля блокирует обновления мессенджера Telegram для iOS в App Store в международном масштабе. Об этом сообщила команда Telegram на официальном сайте в разделе часто задаваемых вопросов.





Заявление стало частью ответа на вопрос о ситуации с новым «Общим регламентом по защите данных» (GDPR - General Data Protection Regulation), вступившим в силу с 25 мая 2018 года на территории Евросоюза. Он обновляет европейские законы конфиденциальности, чтобы обеспечить большую прозрачность обработки информации, размещаемой пользователями в Интернете. За невыполнение GDPR компаниям грозит штраф до 20 миллионов евро.

Для соответствия регламенту был создан бот @GDPRbot , с помощью которого пользователи могут запросить копию всех своих данных, хранящихся на серверах Telegram. Кроме того, команда мессенджера всё ещё работает с адвокатами над обновлением политики конфиденциальности. Пользователи Android получили обновление с учётом изменений в европейском законодательстве в апдейте под номером 4.8.9, а вот пользователи iOS пока не могут этим похвастаться, поскольку Apple по всему миру не позволяет Telegram обновлять приложение под iOS ещё с середины апреля 2018 года.

О причинах такого поведения Apple команда Telegram не рассказала. Отметим, что блокировка Telegram в России началась 16 апреля 2018 года на основании решения суда, вынесенного 13 апреля. Тогда Роскомнадзор не только начал массово блокировать IP-адреса, но и потребовал от Apple и Google удалить Telegram из фирменных магазинов приложений App Store и Google Play.