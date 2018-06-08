8 июня в истории: почтовая ракета, процессор Intel 8086 и первая версия языка PHP

8 июня 1959 года отправилась в путь первая официальная почтовая ракета. Крылатую ракету SSM-N–8 Regulus, у которой ядерная боеголовка была заменена на контейнер с тремя тысячами писем, запустила американская почтовая служба с подводной лодки Barbero, находившейся 160 километрах от берега в Атлантическом океане. Точкой назначения для необычного почтового транспорта стала морская база во Флориде. Весь путь занял у ракеты 22 минуты.



Почтовая ракета SSM-N-8 Regulus

Надо заметить, что идея отправлять письма с помощью ракет несколько старше. Еще в 30-хх годах австрийский инженер Фридрих Шмидль проводил эксперименты в этой области и отправил в общей сложности 24 ракеты, доставив с их помощью около шести тысяч писем. Но все они несли на себе частные марки, погашенные частным штемпелем. Шмидль не нашел поддержки и уничтожил все чертежи, опасаясь, что его наработки используют в военных целях.

8 июня 1978 года появился легендарный процессор Intel 8086. Это не только первый 16-битный процессор компании Intel, но и первый чип архитектуры x86. Другими словами, он «говорил» на том же языке, что и процессоры в современных настольных компьютерах и ноутбуках. Кристалл 8086 содержал 29500 транзисторов — смехотворное по нынешним меркам количество, но по этой характеристике процессор заметно превосходил предшественников. Работал он на частоте 5, 8 или 10 МГц. Для сравнения: в современных телефона стоят процессоры с частотой 2000 МГц или даже выше. Вскоре советские инженеры создали процессор К1810ВМ86 — по сути клон Intel 8086, работавший на частоте до 5 МГц.



Intel 8086

8 июня 1995 года появился язык программирования PHP, на котором сейчас работают почти все сайты в интернете. Началось всё с того, что датский программист Расмус Лердорф написал на Perl (популярный тогда язык) набор скриптов для вывода веб-страницы его резюме и учёта просмотров. Затем, взяв их за основу, Лердорф написал на C обработчик шаблонов страниц и назвал его Personal Home Page Tools («Инструменты для домашней странички»). Он был очень прост, обладал простым синтаксисом и большой функциональность.

Настоящая популярность пришла к PHP уже в нулевых годах этого столетия. Сейчас на этом языке написан 81 процент всех интернет-сайтов мира.



Код на языке PHP