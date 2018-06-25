Китай создал шпионские беспилотники, неотличимые от голубей

Правительство Китая планирует следить за жителями при помощи дронов с внешностью птиц. Беспилотники умеют летать в стае и наблюдать за жилыми районами, сообщает South China Morning Post. В настоящее время свыше 30 государственных учреждений используют новые дроны в 5 провинциях для наблюдения за горожанами, больше всего беспилотников патрулируют Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе страны, близ границы с Россией, Индией и Афганистаном. Китай считает этот регион очагом сепаратизма и улучшает слежку при помощи новых беспилотников.

Прототип летательного механизма типа «Голубь»
Прототип летательного механизма типа «Голубь»

Правительственную программу «Голубь» реализует Северо-западный политический университете в Сиане. Летательные машины внешне неотличимы от птиц, имитируют движения птичьего крыла, отлично маневрируют, почти бесшумны, малозаметны для человеческих глаз и невидимы для военных радаров. Каждый дрон оборудован камерой, GPS-датчиком и спутниковой связью.

Голуби-беспилотники провели свыше 2000 успешных вылетов, представители университета в Сиане говорят, что построили «немного» таких птиц, но выражают уверенность, что технология очень перспективная и будет востребована в гражданской авиации.

Как устроен шпионский дрон-птица
Как устроен шпионский дрон-птица

Источник
South China Morning Post
Теги
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