Цифра дня: На какую сумму растеряли биткоинов пользователи сети?

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долларов растеряли пользователи сети в биткоинах.

Почти пятая часть от общего объёма биткоинов безвозвратно утеряна. Об этом свидетельствует исследование, которое провёл аналитический блокчейн-стартап Chainalysis из Нью-Йорка.





По данным Chainalysis, пользователи сети растеряли доступ к криптовалютным кошелькам с биткоинами на сумму порядка в 20 миллиардов долларов. Самой распространённой причиной стала потеря ключей от кошельков.

Биткоин составляет большинство всей потерянной криптовалюты, поскольку существует дольше своих конкурентов и альтернатив. Уже появились компании, которые специализируются на восстановлении подобных потерь.

Например, специалистам стартапа Wallet Recovery Services удаётся восстановить доступ к кошелькам примерно в 30% случаев. Интересно, что специалистами ФБР за последние два года сумело восстановить доступ к кошелькам почти на один миллиард долларов.