Илон Маск отказался создавать оружие с искусственным интеллектом

Ведущие разработчики систем искусственного интеллекта подписали обязательство не участвовать в создании смертельного автономного оружия. Инициатива была предложена некоммерческой организацией Future of Life Institute. Клятву представили на ежегодной конференции IJCAI (International Joint Conference on Artificial Intelligence).


На данный момент обязательство подписали более 160 компаний и организаций в 36 странах, так и или иначе связанных с искусственным интеллектом, а также 2,4 тысячи индивидуальных разработчиков из 90 стран. Среди них — Google DeepMind, Университетский колледж Лондона, фонд XPRIZE, ClearPath Robotics/OTTO Motors, европейская ассоциация EurAI, шведское сообщество SAIS, а также такие известные личности, как Илон Маск (Elon Musk), разработчик компьютерных игр Демис Хассабис (Demis Hassabis), член парламента Великобритании Алекс Собел (Alex Sobel), и так далее.

В обязательстве вводится понятие LAWS (Lethal autonomous weapons systems), систем смертельного автономного оружия, которые способны без участия человека в процессе идентифицировать и целиться в людей, а затем убивать их. Проблема заключается именно в том, что такие системы самостоятельно «принимают решение» о применении огня на поражения, без привлечения людей в решение вопроса о том, жить кому-то или умереть.

Источник
Future of Life
Теги
искусственный интеллект Маск

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