Facebook и Instagram расскажут о бездарно потраченном на соцсети времени

Разработчики социальной сети Facebook и фотосервиса Instagram сообщили о запуске новых инструментов для управления временем, проведённых в соцсетях.


В специальном разделе настроек приложений Facebook и Instagram будет предоставляться информация о деятельности пользователя в этих соцсетях. Там же можно настроить ежедневные напоминания для ограничения времени, которое пользователь может провести в соцсети.


Оповещения будут приходить, когда он проведёт в соцсети определённо время за день. Эти оповещения можно временно отключить — от 15 минут до 8 часов.

Эти новшества начали распространяться Facebook и Instagram и скоро станут доступны всем пользователям.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть фейспалм FACEBOOK INSTAGRAM

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