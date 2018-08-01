М.Видео запустит авторизованный ремонт iPhone

Российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники М. Видео первой среди крупных ритейлеров откроет авторизованные сервисные центры Apple в своих магазинах. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании и на рынке сотового ритейла.





Первые сервисные центры М.Видео для Apple откроются в ТЦ «Авиапарк» и ТЦ «МебельГрад». Починить там технику Apple можно будет независимо от места покупки. По словам представителя группы «М.Видео-Эльдорадо», в будущем подобные сервисцентры могут открыться и в других городах.

Как отмечают аналитики, до сих пор сети не готовы были идти на расходы, связанные с созданием таких центров, и с ремонтом iPhone в стране «была не лучшая ситуация». При этом у iPhone максимальный жизненный срок среди всех смартфонов в России, пользователи не отказываются от него, пока аппарат окончательно «не умрёт».