Яндекс добавил новые Porsche в каршеринг

Ещё в мае 2018 года компания Яндекс объявила, что в её сервисе краткосрочной аренды автомобилей Яндекс.Драйв вскоре появятся машины бизнес-класса. Летом планировалось запустить более 500 машин Mercedes E-класса и BMW 5-й серии, а также автомобили премиум-класса Porsche. Теперь в московском, наконец-то, появились десять кроссоверов Porsche Macan и два спортивных автомобиля Porsche 911 Carrera 4S.


Как отметили в пресс-службе Яндекса, остальные планы тоже всё ещё актуальны. Аренда Porsche в Яндекс.Драйв доступна для водители 26 лет и старше с российским водительским удостоверением и стажем от шести лет. Стоимость составляет 60 рублей за минуту поездки и 20 рублей за минуту ожидания для 911 Carrera 4s и от 20 рублей за минуту поездки и от 7,2 рубля за ожидание для Macan.

Интересно, что за доступ к автомобилям бизнес-класса отвечает алгоритм на основе машинного обучения. По словам Яндекса, он взвешивает сотни различных факторов и на их основании предлагает пользователям автомобили премиального сегмента.

Источник
Яндекс.Драйв
Теги
Яндекс автомобиль жизнь удалась каршеринг Porsche Яндекс.Драйв

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