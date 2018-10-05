Государство готовит налоги для майнеров

Депутаты Госдумы продолжают работать над законопроектом о «О цифровых финансовых активах». На пресс-конференции в Симферополе глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился с журналистами подробностями.


В законопроекте не будут определяться термины «криптовалюта» и «токен», как это ожидалось изначально. Это делается, чтобы избежать их легализации на территории России. При этом продумывается система налогообложения майнинговых ферм, предприятий, специализирующихся на добыче криптовалюты.

Аксаков заявил: «Мы не хотим вписывать такие слова, как "криптоволюта", "токен". [Вписать слово] "майнинг" придется, поскольку надо назвать это явление, в том числе чтобы этот майнинг налогооблагать. Есть такой вид бизнеса, люди зарабатывают - многие неплохо зарабатывают! - соответственно, должны платить налоги. И для того, чтобы их подвести под налогообложение, надо дать определение этому виду бизнеса, и мы решили "майнинг" определить».

Источник
ТАСС
Теги
Россия криптовалюта Bitcoin биткоин майнинг cryptocurrency

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