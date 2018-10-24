Сбербанк и Яндекс запустили онлайн-магазин «Беру» после тестирования

Сбербанк и Яндекс объявили о запуске нового маркетплейса «Беру» после нескольких месяцев тестирования. Наполнение площадки товарами от проверенных поставщиков началось в мае 2018 года.


С весны более 1000 продавцов разместили почти 100 тысяч товарных позиций в 600 категориях. Сейчас на маркетплейсе можно найти детские товары, бытовую технику и электронику, товары для дома и дачи, товары для животных, продукты питания, косметику, а также заказать доставку лекарств. В период тестирования пользователи сделали более 180 тысяч заказов.


С запуском на маркетплейсе появились Беру Бонусы. Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. Беру позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберётся достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 рубль.

Система работает как игра: пользователь не знает, за какую покупку и какой бонус он получит. Беру дарит покупателям скидки на конкретную сумму или в процентах от стоимости заказа. Они могут распространяться как на весь ассортимент, так и на определённые товары или категории. Новые скидки будут появляться на Беру регулярно: на странице «Коллекция Беру Бонусов» покупатели увидят, какие бонусы уже есть у них в копилке и какие они могут получить в будущем.

Источник
Яндекс
Теги
Яндекс Сбербанк онлайн-магазин Беру

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