Сервис Яндекс.Услуги заработал для всех

Компания Яндекс объявила о полноценном запуске своего нового сервиса — Яндекс.Услуги. Он предназначен для поиска специалистов для решения различных бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки.





В сентябре сервис только принимал заявки от мастеров и специалистов. Теперь пользователи смогут искать с его помощью нужных специалистов.

С сентября свои предложения на сервисе разместили десятки тысяч исполнителей. При регистрации каждый специалист заполняет анкету, которую затем проверяют модераторы. В первую очередь Яндекс будет предлагать людям тех специалистов, которые хорошо себя зарекомендуют.

Яндекс.Услуги не берут комиссию ни за размещение услуг, ни за контакты заказчиков и исполнителей. Предлагать на сервисе свои услуги могут как частные лица, так и компании со всей России.