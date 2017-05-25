Техника выживания: топ полезных гаджетов для похода

Поход, рыбалка, охота, сплав на байдарках — желание быть ближе к природе летом особенно сильно. И у каждого походника свои секреты и свой набор необходимых гаджетов и приспособлений, нужных в походе, но проверьте наш список: возможно, в нем есть что-то, чего вам не хватает.

Зарядное устройство, чтобы не подвела связь

В мобильном телефоне у нас едва ли не вся жизнь: и связь с миром, и навигатор, и масса полезных приложений. Он он будет совершенно бесполезен, если не взять другой самый необходимый в походе гаджет — мобильный аккумулятор (а лучше сразу несколько). Естественно, предварительно заряженный и оснащенный подходящими кабелями.

Если не говорить о некоторых самых последних технологиях быстрой зарядки, то выходное напряжение у всех аккумуляторов одинаковое — 5 вольт. А вот ток бывает от 0,5 ампера до 2 А. Чем больше — тем быстрее будет забирать энергию ваш гаджет. Примите за необходимый минимум силу тока в 1 ампер.

Емкость аккумулятора в миллиампер-часах (мАч, mAh) должна быть примерно в три раза больше емкости аккумулятора требующего зарядки гаджета, если вы хотите подзарядить его полностью 2 раза, и в 4–4,5 раза больше, если рассчитываете на три зарядки.



Eton BoostTurbine 2 000 mAh Portable Backup Battery Pack: аккумулятор плюс динамо-машиной с механической ручкой

Кроме того, существуют разные остроумные приспособления, способные поддерживать «жизнь» мобильников и планшетов более длительное время: есть аккумуляторы с механической ручкой для подзарядки, но она требует физических усилий пользователя и сгодится только для экстренных ситуаций. Или, например, FlameStower charger, который использует энергию от горелки, мангала или просто костра, чтобы зарядить телефон.



FlameStower: гаджет для подзарядки от горелки

Есть более глобальное решение — походная раскладная солнечная батарея, которая сворачивается в рулон. Это счастье стоит 7–8 тысяч рублей.



Солнечная батарея для похода

Фото: mobilesolar.ru

Фильтр, чтобы пить из водоемов и не стать козлёночком

Есть отечественные разработки, например, специальный картридж для кувшинных фильтров «Барьер». Кассета называется «Ультра», она способна очищать воду из природных источников, в том числе, рек и озер. Но более распространены специальные мембранные туристические фильтры, которые способны задерживать механические и микробиологические загрязнения при помощи специальных мембран, и фильтры, задерживающие механические загрязнения и обеззараживающие воду химическим путем. Цена мембранных и химических фильтров — 7–9 тысяч рублей, они могут обеспечить питьевой водой от одного до четырёх человек, ресурса хватает на очистку 1000–1500 литров.



Мембранный фильтр для воды

Огниво, чтобы согреться и приготовить обед

Этот специальный туристический гаджет, который, в отличие от спичек, не промокнет и не отсыреет. Есть несколько вариантов с разными принципами работы: «вечные спички», которые требуют заправки любым горючим веществом и оснащены стержнем, которым нужно чиркнуть по магниевой полоске или цилиндру на корпусе. Есть огнива-кресала, в которых используются кремниевые или магнивые стержни: чтобы высечь искру, нужен любой металлический предмет – нож, например, но чаще всего он тоже входит в комплект.



Огниво-кресало

Надувной фонарь на солнечных батарейках

Светодиодный фонарь вместо стеклянной колбы имеет прозрачную надувную, за счет чего может сложиться гармошкой и занимать очень мало места. В надутом виде фонарь имеет форму цилиндра, который, кстати, водонепроницаем, поэтому фонарь не боится влаги и его можно использовать не только в палатке, но и снаружи. Литий-полимерный аккумулятор обеспечивает работу фонаря на протяжении нескольких часов.



Надувной светодиодный фонарь Luci

Каталитическая грелка, чтобы было тепло спать

Устройство помещается на ладони и работает на бензине для зажигалок. И хотя часто называется «грелкой для рук», использоваться может и для ног — опытные туристы кладут ее в спальный мешок. Выпускается как и отечественной промышленностью (легендарная ГК-1), так и мировыми брендами, например, Zippo.



Каталитическая грелка

Компас, чтобы не искать север по мху на пнях

Здорово, если компас будет совмещен с огнивом или фонарем, но лучше всегда иметь при себе небольшой компас на карабине, который можно носить на поясе. Важно, чтобы корпус прибора был водонепроницаемым.



Компас на карабине

Походная стиральная машина, чтобы ходить чистеньким

Поход — занятие не для чистюль, но вдруг все же понадобится что-то постирать – хотя бы для возвращения в цивилизованный мир. Для этой цели разработан мешок для стирки Scrubba Wash Bag, который называют еще портативной стиральной машиной, что, конечно, не совсем так. Кидаете грязную вещь в мешок, наливаете воды и моющего средства, герметично закрываете, и... месите: внутренняя поверхность мешка имеет специальную неровную поверхность – соты, которые помогают удалить грязь. Полоскать можно там же, в мешке, отжимать – тоже – просто слив воду. Интересно, что в мешке есть «окошко», чтобы видеть, как идет процесс, а на поверхности — пиктограммы, объясняющие, что надо делать. Стоимость — 55 евро. Жадины могут попробовать заменить «устройство» пакетом и горстью камней.



Scrubba Wash Bag

Сигнализация для вещей, чтобы отпугивать любопытных

Вы ушли купаться, а вещи остались на берегу. Даже в безлюдных местах могут найтись те, кто ими заинтересуется. Специально для них: складываем ценные вещи в сумку или кофр, на который вешаем брелок со звуковой сигнализацией. При попытке переместить вещи раздается неприятный и громкий звуковой сигнал – попросту сирена, потому что в брелок встроен датчик движения. Вы узнаете о том, что кто-то посягает на вещи, а вора, возможно, это отпугнет.



Сигнализация для вещей с датчиком движения