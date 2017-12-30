7 главных трендов 2017 года: от искусственного интеллекта во всём до балконных майнеров

Год криптовалют. Год искусственного интеллекта. Год безрамочных смартфонов. Мы собрали всё, чем запомнился 2017 год

Про машинное обучение и искусственный интеллект вещают из каждого утюга



Вы больше не нужны: искусственный интеллект теперь может играть в игры за вас

Искусственный интеллект и нейронные сети — эти идеи уже не первый год не дают покоя многим людям, которые находятся на передовой развития технологий. Но в 2017 году вокруг этих понятий стала подниматься прямо какая-то истерия. Нет, конечно, есть и много попросту интересных достижений той или иной степени важности. Например, ИИ Google под именем AlphaGo победил чемпиона в мире по игре в Го, которая считается одной из самых сложных и гораздо сложнее для компьютерного интеллекта, чем шахматы. Или менее значимая, но не менее интересная новость 2017 года — простой техасский программист-самоучка Гаррисон Кинсли натренировал нейронную сеть играть в GTA V за него. Не в какой-нибудь платформер Mario, а в огромную трёхмерную современную «песочницу» — игру с большим открытым миром. Но дело не только в этом. Теперь каждый производитель пытается упомянуть пресловутые ИИ, машинное обучение и нейронные сети, рекламируя своё устройство. В некоторых смартфонах, например, в Apple iPhone X, появились отдельные сопроцессоры для ускорения обработки таких задач, как распознавания котов на фотографиях и самообучения на основе входящих данных. И, видимо, в 2018 году истерия только усилится.

За рубежом стали популярны умные колонки



В 2017 году только умных колонок Amazon Echo было продано больше десятка миллионов

Всё эти нейросети и машинное обучение породили новый класс устройств — умные колонки. Всё началось с простого голосового управления в телевизорах, потом в 2011 году появилась Siri, а сейчас сразу несколько компаний решили, что подобные голосовые помощники вполне могут быть самостоятельными устройствами. Так появились Amazon Echo и Google Home — и их различные вариации. Удивительно, что Apple пока отстаёт с запуском в продажу своей HomePod.

По большому счёту, эти колонки имеют пока только зачатки какой-либо интересной функциональности, а весь интерес вокруг них возникает именно благодаря управлению без рук, а именно голосом.



"Моя тётя купила Google Home себе домой под рождество, и у неё уже есть Алекса (голосовой помощник, используется в колонке Amazon Echon - прим. редактора). Этим утром мы игралить с Google Home и спросили: "Окей, Google, что ты думаешь об Алексе?". Колонка ответила: "Мне нравится её синяя подсветка". В другом конце комнаты активировалась Алекса и сказазала "Спасибо". Теперь мне cтрашно".

Подобные штуки способны, например, создать вам напоминалку, рассказать о погоде и пробках, включить песню. И для всего этого не нужны тумблеры, переключатели, пульты управление и прочее — достаточно простых человеческих фраз. И по всему миру этих устройств продано только за 2017 год больше 20 миллионов. В России же пока никакого ажиотажа не наблюдается. Но, возможно, появление голосового помощника Алисы, созданной Яндексом, даст толчок к росту популярности умных колонок и у нас.

Смартфоны вытягиваются и становятся безрамочными



Больше дисплей, меньше рамок — такова нынешняя тенденция в смартфоностроении

Казалось бы, в дизайне смартфонов трудно придумать что-то новое, и все они, особенно спереди, сильно похожи друг на друга. Однако, 2017 год показал, что в закромах фантазии производителей есть еще нерасчехлённые идеи. Правда не радикальные, но даже небольшое разнообразие этому рынку не повредит. Весной этого года Samsung и LG выпустили флагманские смартфоны с новым соотношением сторон экрана — 18:9 вместо прежних 16:9. И с минимальными рамками вокруг экрана. С тех пор остальные производители успели оценить эту идею и даже начать эксплуатировать вовсю. Самый яркий пример «безрамочности»— Apple iPhone X (соотношение сторон 19.5:9), у которого дисплей выполнен прям во всю лицевую панель (ну, почти). Сейчас же мода докатилась и до бюджетных смартфонов вроде ASUS ZenFone Max Plus M1 (обзор). Я думаю, 2018 год покажет, насколько идея с вытягиванием экраном оправдает себя. Лично я не очень впечатлён соотношением сторон 18:9. Оно, конечно, позволяет запихнуть больший экран в меньший корпус, но пальцы от этого длиннее не становятся и дотянутся до верхней шторки на 6-дюймового дисплее одно рукой всё также проблематично. Что же касается уменьшения рамок, то это давно было пора сделать. И выглядит это действительно хорошо, особенно при съёмке или в тех же Stories Instagram’a.

Intel и AMD наконец-то снова конкурируют



Впервые за долгое время AMD удалось создать удачную архитектуру и очень мощные процессоры

Мы уже давно привыкли к тотальному доминированию Intel на рынке высокопроизводительных процессоров для компьютеров, ноутбуков и серверов. И лишь иногда вспоминаем то с тоской, то с улыбкой времена, когда был настоящий выбор. В этом же году AMD наконец воспряла духом и выпустила несколько очень удачных решений, которые где-то догоняют, а где-то и опережают продукты «противника» в лице Intel. Процессоры Ryzen 5 и 7 стали полноценными конкурентами intel’еловских i5 и i7 седьмого поколения. Также AMD показала себя во всей красе и в серверных решениях с процессорами EPYC. И, с одной стороны, Intel уже успела ответить восьмым поколением своей линейки Core с увеличенным количеством ядер, с другой — это всё равно хороший знак. Пусть AMD и не вышла чистым победителем в 2017 году, но хотя бы заставила Intel шевелиться и наращивать производительность своих CPU куда более серьёзными темпами, чем это было несколько последних лет. И это отличная тенденция. Очень хочется надеяться, что и в 2018 году она продолжится и мы увидим здоровую конкуренцию между AMD и Intel.

Ноутбуки теперь тоньше и мощнее



В 2018 году будет два виду ультрабуков: с новыми CPU и те, которые покупать не стоит

Похожим образом обстоит ситуация и на рынке мобильных устройств, в частности, ноутбуков. С появлением ультрабуков, производительность мобильных процессоров от поколения к поколению менялась слабо. Любой ультрабук с i5-XXXU и выше Photoshop более-менее тянет, кино в высоком разрешении с выходом 7-го поколения показывает, почти не CPU и аккумулятор, всякие ваши соцсети и средства разработки вполне себе тоже работают неплохо. А уж если есть SSD, то вообще сказка. А самое главное, никто более мощного процессора при том же энергопотреблении предложить не может, поэтому зачем Intel вообще напрягаться? Но AMD решила взбодрить всех и в этом сегменте, пообещав не менее производительные CPU. И, если верить зарубежным коллегам, новые мобильные AMD Ryzen показывают себя просто превосходно. Например, AMD Ryzen 5 2500U по быстродействию в процессорных задачах идёт примерно вровень с самым последним чипом Intel для ультрабуков — Intel Core i5-8250U. А в играх так вообще оставляет позади. Но Intel была готова к этому, так как впервые за несколько лет она смогла увеличить быстродействие своих мобильных CPU не на несколько процентов, а сразу почти вдвое — за счёт удвоения ядер. Так что теперь все ультрабуки с предыдущей линейкой, iX-7XXXU, которые еще ждут своих покупателей на полках магазинов, в одночасье превратились в тыкву. Так как цена и TDP новых мобильныех Intel Kaby Lake-R осталась прежней — как и энергопотребление, то покупать ультрабук или другой ноутбук с седьмым поколением Intel Core нет никакого смысла. Все новые ультрабуки в 2018 году станут гораздо мощнее при прочих равных, будь они хоть на Intel, хоть на AMD, и это не может не радовать.

Криптовалютная лихорадка



Летом 2017 майнеры оставили геймеров без видеокарт

Не прошла незамеченной и крипотовалютная лихорадка. Из-за заметного роста курсов криптовалют произошёл и огромный всплеск популярности видеокарт, с помощью которых можно майнить себе эту самую валюту. Особенно это затронуло регионы с низкой стоимость электричества. Безумие дошло до того, что люди просто смели видеокарты с полок магазинов, вендоры не справились с внезапным ажиотажем, и некоторое время был настоящий дефицит графических адаптеров. Поэтому лето 2017 было весьма неудачным периодом для всех тех, кто задумал собрать себе новый игровой компьютер. Зато продать видеокарту на вторичном рынке можно было заметно выше её обычной стоимости, причём сразу в день подачи объявления. Но это точно не будет трендом в 2018 году, потому что рост числа майнеров приводит к росту сложности процесса, и окупаемость процесса попросту падает. К тому же, видеокарты — не единственный способ добычи валюты. Для этого уже придумали специализированные процессоры — ASIC.

Stories (Истории)



Snapchat придумал идеальный формат для бессмысленных постов, который теперь копируют все (и это работает)

Еще одна вещь, которую вы могли не заметить только, если у вас нет интернета. Это повсеместное появление, как называет их Instagram, Историй. Ажиотаж начался после того, как разработчики Instagram подсмотрели у Snapchat новую для себя форму подачи контента — Stories. Это фото и видео, которые вы не стали постить в основную ленту, потому что они слишком мимолётные, передают только сиюминутную мысль или настроение, или просто сняты от скуки и, зачастую, без особых стараний. В общем, всё то, что вам стыдно выкладывать в основную ленту. Казалось бы, зачем вообще постить что-то бессмысленное в интернет? Но команда Instagram не прогадала: благодаря этой «фиче» сервису удалось в кратчайшие сроки догнать и перегнать Snapchat — своего главного конкурента. С января 2017 по середину апреля 2017 Instagram смог увеличить число пользователей в день аж на 50 млн человек. После такого удачного примера Stories стали стали копировать и другие сервисы: Facebook, Skype, «В Контакте», YouTube (в тестовом режиме), WhatsApp. Не удивлюсь, если в 2018 году свой вариант Stories появится у десятков, если не сотен приложений и сервисов.