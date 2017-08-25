Пользователи жалуются на неработающие после программного апдейта смарт-телевизоры Samsung

"Тысячи" пользователи высококлассных смарт-телевизоров Samsung в Великобритании стоимостью порядка 1400 фунтов стерлингов, это более ста тысяч рублей, начали жаловаться на апдейт-убийцу. После последнего программного обновления устройства вышли из строя и ими стало нельзя пользоваться. Об этом сообщило издание The Guardian.


Пользователи на форумах Samsung рассказывают о моделях UE50MU6100K, UE49MU7070 и MU6409, у них не переключаются каналы или дисплей перестает отображать что-либо, помимо начального экрана.

Проблемный апдейт-убийца вышел около недели назад. Компания сообщила пользователям, что работает над ее решением, но спустя семь дней исправление пока не вышло и не назначено сроков релиза.

Источник
The Guardian
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