Samsung придётся покупать у LG дисплеи для телевизоров

Компания Samsung Electronics ведет переговоры с LG Display о производстве LCD-панелей для своих телевизоров. Об этом рассказали источники в индустрии. Как отмечает издание Nikkei, впервые два корейских конкурента показали хоть какой-то интерес к совместной работе.



По словам источников Nikkei, сделка с дочкой LG Electronics рассматривается Samsung, но пока ничего не решено окончательно. Предположительно, речь идет о поставках миллиона LCD-панелей. Японская Sharp в декабре 2016 года о прекращении поставок больших телевизионных ЖК-экранов для Samsung Electronics с 2017 года. Sharp был приобретена тайваньской Foxconn в августе 2016 года. Представители LG Display отказываются давать комментарии журналистам.

По версии корейского издания Yonhap, Samsung начала закупки у LG Display с декабря 2017 года дисплеев диагональю 65 и 75 дюйма для телевизоров среднего уровня.

Источник
Nikkei
Теги
Samsung LG телевизор LG Display

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших 4К-мониторов — лето 2017

13 июля 2017

5 лучших смартфонов для селфи

14 июля 2017

5 лучших ультрашироких мониторов

6 апреля 2017

5 недорогих 144-герцевых мониторов для игр

7 сентября 2017

65-дюймовый OLED-телевизор LG OLED65W7V вышел в России

8 июня 2017

77-дюймовый OLED-телевизор LG Signature 77G6V вышел в России

18 января 2017
Из рубрикиТелевизоры
CES 2018 — день #0+1: телевизор в рулоне, самые быстрые мозги для беспилотной машины, и еще 5 новинок
Samsung показала первый 146-дюймовый модульный MicroLED-телевизор
LG показала сворачивающийся в рулон 65-дюймовый OLED-дисплей

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 134
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 76
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 47