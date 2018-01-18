Samsung придётся покупать у LG дисплеи для телевизоров

Компания Samsung Electronics ведет переговоры с LG Display о производстве LCD-панелей для своих телевизоров. Об этом рассказали источники в индустрии. Как отмечает издание Nikkei, впервые два корейских конкурента показали хоть какой-то интерес к совместной работе.







По словам источников Nikkei, сделка с дочкой LG Electronics рассматривается Samsung, но пока ничего не решено окончательно. Предположительно, речь идет о поставках миллиона LCD-панелей. Японская Sharp в декабре 2016 года о прекращении поставок больших телевизионных ЖК-экранов для Samsung Electronics с 2017 года. Sharp был приобретена тайваньской Foxconn в августе 2016 года. Представители LG Display отказываются давать комментарии журналистам.

По версии корейского издания Yonhap, Samsung начала закупки у LG Display с декабря 2017 года дисплеев диагональю 65 и 75 дюйма для телевизоров среднего уровня.