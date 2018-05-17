Белорусы теперь делают 8К-телевизоры: новинка «Горизонта»

Белорусская компания «Горизонт» разработала телевизор с разрешением 8K. Об этом, в том числе, рассказывается в новостном сюжете телеканала «ОНТ» о визите Александра Лукашенко в Таджикистан.





Отмечается, что производитель преодолел кризис, вышел на прибыль и второй год подряд удваивает производство. Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт», отметил: «Впервые мы представили продукцию с разрешением 8К. Это экран супервысокого разрешения, который позволяет не только смотреть очень чёткую картинку, но и читать текст и так далее». Также заявлено, что новинка «не уступает передовым корейским разработкам, но на 20% дешевле».

Пока не уточняется, когда 8K-Горизонт можно будет найти на полках магазинов. В международном масштабе 8K-телевизоры представили Sharp, Panasonic, LG и Samsung. Однако такие монстры пока являются дорогой и малополезной экзотикой, поскольку эра контента 8K ещё не наступила.