Белорусы теперь делают 8К-телевизоры: новинка «Горизонта»

Белорусская компания «Горизонт» разработала телевизор с разрешением 8K. Об этом, в том числе, рассказывается в новостном сюжете телеканала «ОНТ» о визите Александра Лукашенко в Таджикистан.


Отмечается, что производитель преодолел кризис, вышел на прибыль и второй год подряд удваивает производство. Юрий Предко, генеральный директор управляющей компании холдинга «Горизонт», отметил: «Впервые мы представили продукцию с разрешением 8К. Это экран супервысокого разрешения, который позволяет не только смотреть очень чёткую картинку, но и читать текст и так далее». Также заявлено, что новинка «не уступает передовым корейским разработкам, но на 20% дешевле».

Пока не уточняется, когда 8K-Горизонт можно будет найти на полках магазинов. В международном масштабе 8K-телевизоры представили Sharp, Panasonic, LG и Samsung. Однако такие монстры пока являются дорогой и малополезной экзотикой, поскольку эра контента 8K ещё не наступила. 

Источник
ОНТ
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