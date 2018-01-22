Google добавила в Gboard для iOS кнопку для создания GIF-ок

Компания Google без особого шума добавила новую возможность в мобильное приложение Gboard для iPhone и iPad. Клавиатура получила специальную кнопку для создания анимированных GIF-ок. Как ожидается, вскоре аналогичная копка появится и для Android.


Возможность создания GIF появилась в клавиатуре Gboard еще в сентябре 2017 года, но она была спрятана под кнопкой эмодзи внизу. Теперь добраться до нее станет на порядок проще. Кнопка позволяет создавать GIF-ки на базе записей с фронтальной и основой камеры в двух режимах — зацикленные трехсекундные, как в Boomerang, и с ускоренной перемоткой продолжительностью до двух секунд.

Клавиатура Gboard доступна для бесплатной загрузки в App Store.

Источник
The Verge
Теги
смартфон планшет Google IOS GIF Gboard

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