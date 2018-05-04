Яндекс запустил Алису в Навигаторе

Компания Яндекс объявила о запуске голосового помощника Алисы в приложении Яндекс.Навигатор. Как отмечают разработчики, с появлением Алисы система голосового управления Навигатором полностью обновилась.


Раньше Яндекс.Навигатор понимал только ограниченное количество заложенных в него команд — например «ДТП в левом ряду» или «Оставь разговорчик „Дорогу перекрыли“». С Алисой можно беседовать, почти как с обычным человеком. Голосовой помощник переспросит адрес, если не поймёт его или не расслышит. А в ответ на просьбу оставить на карте сообщение уточнит, что именно нужно рассказать другим водителям.


Вместе с Алисой в Навигаторе появились новые функции. Например, у помощника можно спросить, надолго ли пробка. Алгоритм проанализирует движение машин на проблемном участке и составит прогноз, а Алиса его озвучит. Она умеет отвечать на вопросы, которые часто возникают у водителей, например «44 — это какой регион?» или «Какой штраф за грязные номера?». Кроме того, голосовой помощник «поёт» и знает несколько игр. Например, с ней можно составлять короткие слова из длинных или играть в города.


Яндекс.Навигатор для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Голосовой помощник может заработать не сразу после установки или обновления приложения, но постепенно станет доступен всем пользователям.

Источник
Яндекс
Теги
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