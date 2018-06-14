Instagram запустил «магазин» в Историях

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность для Историй (Stories). Теперь возможность продавать и покупать товары становится доступна не только в ленте, но и Историях.





При просмотре Историй от брендов, стикеры с пиктограммой сумки для покупок можно нажимать для просмотра дополнительной информации о продукте с возможностью покупки. Ранее информация о товаре и опция продажи была доступна в публикациях брендов в основной ленте Instagram.

На данный момент опция продажи товаров доступна для избранных брендов, таких как Adidas, Aritzia и Louis Vuitton, в ближайшем будущем их станет больше.

Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.