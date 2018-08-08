Google добавил 25 российских языков в свою клавиатуру

Компания Google объявила о большом расширении поддержки языков в своей виртуально клавиатуре Gboard. Как отмечают разработчики, теперь в Gboard появилась поддержка 25 языков России — больше, чем на любой другой виртуальной клавиатуре.


В последнем апдейте в Gboard для Android добавили бурятский, сибирско-татарский и талышский языки, а до этого — ингушский и карачаево-балкарский языки и ливвиковское наречие. Носители этих 25 языков смогут пользоваться такими функциями Gboard, как автозамена, подсказки и так далее. 


Полный список российских языков, которые поддерживает приложение Gboard для Android: русский, адыгейский, башкирский, вепсский, горномарийский, ингушский, кабардино-черкесский, калмыцкий, карачаево-балкарский, коми, лакский, лезгинский, ливвиковский, мокшанский, осетинский, татарский, тувинский, удмуртский, чеченский, чувашский, эрзянский и якутский (саха).

Всего мобильная клавиатура Gboard поддерживает более 400 языков и диалектов по всему миру. Она поддерживает ряд функций, облегчающих набор текста — например, автоматическое исправление опечаток или подсказка следующего слова. Кроме функций, упрощающих набор текста, в Gboard встроено множество визуальных объектов. С помощью Gboard можно отправлять эмодзи, стикеры и GIF. В ближайшее время разработчики обещают добавить наборы стикеров специально для России.

Напомним, изначально Gboard вышла для iOS в мае 2016 года, а в декабре стала доступна для Android, причем она заменила собой Google Keyboard (Google Клавиатура) версии 6.0.

Google Keyboard или Gboard для Android доступна для бесплатной загрузки в Google Play.

Источник
Google
Теги
смартфон ANDROID Россия Google клавиатура Gboard Google Keyboard

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