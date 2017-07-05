Лучшие программы для захвата изображения с экрана компьютера

Чтобы сделать скриншот экрана Windows, достаточно всего одной клавиши. А вот чтобы записать видео того, что происходит на вашем дисплее, придётся воспользоваться сторонними программами. Помогаем выбрать подходящую.

Ezvid



Ezvid

Одна из программ, которую можно попробовать бесплатно — Ezvid. Она имеет достаточно демократичное ограничение в бесплатной версии — до 45 минут съёмки за раз, чего хватит во многих случаях. Ezvid должна понравиться простым и понятным интерфейсов, который несколько напоминает Windows Movie Maker.

Кроме захвата видео, приложение также позволяет записывать звук с микрофона, монтировать получившееся видео, добавлять изображения или другие видео, накладывать эффекты на записанный вами голос и т. д. Есть и функция чтения текста в слух, если вы не хотите использовать свой голос.

Плюс Ezvid в том, что она не накладывает свой водяной знак на ваши видео. Но есть и минус — результат вашей кропотливой работы можно только выгрузить прямиком в YouTube, никакие другие способы сохранения не поддерживаются.

Сайт: https://www.ezvid.com/

FlashBack Express



FlashBack Express

Еще более интересно выглядит FlashBack Express. Она полностью бесплатная и не имеет ограничения по времени и не накладывает свой логотип поверх видео. Несмотря на это, приложение удобно в использовании и умеет много необходимых функций. В том числе и намеренное ограничение по времени — таймер — на случай, если запись будет происходить и без вашего участия.

Также FlashBack Express умеет показывать количество кадров в секунду, если вы захватываете видео во время игры, заменять обои на вашем столе на что-то менее отвлекающее и даже скрывать пароли при вводе. Можно записывать весь экран целиком или отдельное окно, выделенную область или картинку с веб-камеры. И, в отличие от Ezvid, приложение умеет не только экспортировать результат в YouTube, но и сохранять его на локальный диск.

Сайт: https://www.flashbackrecorder.com/

OBS Studio



OBS Studio

Пожалуй, OBS Studio — лучшая бесплатная программа подобная программа среди всех имеющихся на сегодняшний день. Она позволяет захватывать видео и сохранять для последующей обработки, но главное её предназначение — вести трансляции в Twitch или на YouTube. Плюс она не ставит на видео логотипы и не имеет ограничений по времени.

В отличие от многих подобных программ, OBS Studio даёт возможность записывать игровой процесс в полноэкранном режиме, а не только в оконном. Поддерживаются и горячие клавиши для управления записью. Также крутой фичей является возможность захватывать видео сразу с нескольких источников. К примеру, себя любимого с веб-камеры и игровой процесс непосредственно с видеокарты. Но новичков может отпугнуть не самый современный дизайн.

Сайт: https://obsproject.com/

TinyTake



TinyTake

Простая и, одновременно с тем, не слишком функциональная программа. По большому счёту, TinyTake пригодится только для создания небольших роликов в стиле «Как сделать», ведь максимальная длительность записи — 5 минут. Что любопытно, платная версия имеет несколько тарифных планов, все они продаются по подписке, и даже самый дорогой за $199 в год не позволяет записывать больше, чем 2 часа за один присест. К тому же, это приложение не даст вам записывать игровой процесс. Но зато оно хотя бы позволяет сохранять видео прямо на жёсткий диск, в отличие от Ezvid, и имеет своё облачное хранилище, где бесплатно можно размещать ролики общим объёмом до 2 ГБ.

Сайт: https://tinytake.com/

Xsplit Broadcaster



Xsplit Broadcaster

Дополняет и без того немалый выбор подобных приложений программа Xsplit Broadcaster. Она умеет захватывать видео из множества источников, включая медиафайлы. Приложение имеет не только записывать, но и транслировать видеопоток через Twitch, Facebook Live и YouTube Live.

К сожалению, у Xsplit Broadcaster есть и значительные ограничения в бесплатной версии. Например, при записи в разрешении большем, чем 720p, или с частотой кадров более 60 FPS, приложение добавит водяной знак на ваше видео.

Кстати, у разработчика также есть отдельная программа Xsplit Gamecaster, менее универсальная, чем Xsplit Broadcaster.

Сайт: https://www.xsplit.com/