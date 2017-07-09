Первый серийный автомобиль Tesla Model 3 сошел с конвейера

Основатель компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что сегодня с конвейера сошел первый серийный автомобиль Tesla Model 3. Причем, дебютная машина досталась самому Маску. Вот она на фото:

Model 3 уже прошла проверки на соответствие всем нормам. Первые покупатели получат готовые автомобили уже до конца этого месяца. Счастливчиков будет 30. В августе планируется выпустить 100 машин, в сентябре — уже 1500, а в декабре довести эту цифру до 20 000. В 2018-ом году планируется выпустить около 500 000 таких машин.

Model 3 должна стать первой по-настоящему массовой Tesla в истории. Стоимость электромобиля, который способен проехать на одном заряде до 350 км и разогнаться до 100 км/ч быстрее, чем за 6 секунд, составит 35 тысяч долларов.  

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