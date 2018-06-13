Tesla увольняет тысячи сотрудников

Американская Tesla, специализирующаяся на электромобилях, уволит порядка 9% своего персонала в рамках масштабной реструктуризации компании. Об этом сообщается в электронном письме к персоналу от Илона Маска (Elon Musk), главы Tesla, также опубликованного в его официальном аккаунте в Twitter.





В целом количество сокращённых служащих превысит 3 тысячи человек по данным одних источников и 4 тысячи по другим источникам. По словам Маска, данная реорганизация — это сложный, но необходимый шаг. Как пообещал Маск, она не повлияет на усилия компании увеличить объёмы производства седана Model 3.

Напомним, Tesla отчиталась о рекордных убытках за прошедший первый квартал 2018 года. Потери достигли 709,6 миллиона долларов. Это самый крупный квартальный убыток за всю историю Tesla и пятый рекордный убыток за квартал подряд. Тогда же компания заявила, что она рассчитывает выйти в прибыль в третьем квартале 2018 года, если производство электромобиля Model 3 поднимется до 5 тысяч в неделю с текущих 2,5 тысячи электромобилей в неделю.