Tesla увольняет тысячи сотрудников

Американская Tesla, специализирующаяся на электромобилях, уволит порядка 9% своего персонала в рамках масштабной реструктуризации компании. Об этом сообщается в электронном письме к персоналу от Илона Маска (Elon Musk), главы Tesla, также опубликованного в его официальном аккаунте в Twitter.


В целом количество сокращённых служащих превысит 3 тысячи человек по данным одних источников и 4 тысячи по другим источникам. По словам Маска, данная реорганизация — это сложный, но необходимый шаг. Как пообещал Маск, она не повлияет на усилия компании увеличить объёмы производства седана Model 3.

Напомним, Tesla отчиталась о рекордных убытках за прошедший первый квартал 2018 года. Потери достигли 709,6 миллиона долларов. Это самый крупный квартальный убыток за всю историю Tesla и пятый рекордный убыток за квартал подряд. Тогда же компания заявила, что она рассчитывает выйти в прибыль в третьем квартале 2018 года, если производство электромобиля Model 3 поднимется до 5 тысяч в неделю с текущих 2,5 тысячи электромобилей в неделю.

Источник
Elon Musk
Теги
автомобиль Tesla Илон Маск фейспам

Комментарии

Материалы по теме

Tesla представила бюджетный электромобиль Model 3

1 апреля 2016

Беспилотник Яндекс.Такси проехался по зимней Москве

16 февраля

Илон Маск опубликовал видео спорткара на орбите

7 февраля

КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G

13 июня

Каршеринг Яндекс.Драйв заработал в Москве

21 февраля

Новая Tesla Model S разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды

24 августа 2016
Загрузка...
Из рубрикиАвто
КамАЗ показал первые беспилотные автобусы со связью 5G
Bloomberg назвал производителей лучших беспилотных автомобилей
Суд признал Apple Watch смартфоном и оштрафовал водителя

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 110
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 58
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 55
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44