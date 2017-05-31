Защищенная камера Nikon Coolpix W300 снимает 4K-видео

Компания Nikon представила защищенную камера класса "навел-и-снял" Coolpix W300. Она обладает водонепроницаемостью на глубине до 30 метров без специального бокса, ударопрочностью при падении с высоты до 2,4 м, морозостойкостью при температурах до -10°C, а также пыленепроницаемостью.

Nikon Coolpix W300 оснащается 16-мегапиксельным CMOS-сенсором, широкоугольным объективом с 5-кратным оптическим зумом, охватывающим фокусные расстояния 24-120 мм в 35-мм эквиваленте, 3-дюймовым дисплеем.

Камера способна также снимать видео 4K UHD (3840 x 2160 пикселей) на скорости 30 кадров в секунду. Предусмотрена встроенная поддержка NFC, Wi-Fi и GPS.

Камера Nikon Coolpix W300 станет доступна летом 2017 года по цене $395 в США. В России она появится в июле по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.