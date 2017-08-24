Nikon представила полнокадровую зеркалку D850

Компания Nikon представила высококлассную зеркальную камеру D850. Впервые Nikon упомянула о ней в июле к столетнему юбилею, а теперь состоялась официальная презентация.

Это полнокадровая модель формата FX, которая приходит на смену D810, выпущенной в 2014 году. Она оснащается 45,7-мегапиксельным CMOS-сенсором (35,9 x 23,9 мм) с обратной подсветкой без оптического низкочастотного фильтра и процессором EXPEED 5, поддерживается светочувствительность 64–25 600 единиц ISO с возможностью расширения от 32 до 102 400 единиц ISO. Используется 153-точечная система автофокусировки как во флагманской модели D5.

Камера способна снимать фото со скоростью 7 кадров в секунду и 9 кадров в секунду при использовании дополнительного универсального батарейного блока MB-D18. Запись видео поддерживается с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) без корп-фактора на скорости 30 или 24 к/с, а Full HD (1920 х 1080 пикселей) — до 120 к/. Также доступна замедленная съемка 8K с последующей обработкой.

Камера получила отклоняемый 3,2-дюймовый сенсорный TFT, зеркальный прямой видоискатель с пентапризмой 0,75-кратным увеличением, двойной слот для карт памяти для карт SD UHS-II и XQD, поддержку Wi-Fi (802.11g) и Bluetooth 4.1. Размеры составляют 146 x 124 x 78,5 мм, а вес — около 915 граммов, если не учитывать батарею и карту памяти.

Камера Nikon D850 поступит в продажу в сентября по цене порядка 3300 долларов США без объективов в комплекте.