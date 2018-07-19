Премиальный компакт Fujifilm XF10 оценен в $500

Компания Fujifilm представила премиальную компактную камеру Fujifilm XF10. Она приходит на смену модели X70 2016 года выпуска, получила фикс-объектив и большой сенсор формата APS-C.


Fujifilm XF10 оснащается 24,2 -мегапиксельным сенсором формата APS-C (23,6 x 15,7 мм) и широкоугольным фикс-объективом Fujinon 18,5 мм F2,8 (28 мм в 35-мм эквиваленте). Разрешение заметно больше предшественника.


Светочувствительность варьируется от 200 до 12 800 ISO, а в расширенном режиме — от 100 до 51 200 ISO. Камера способна снимать ролики 1080p со скоростью 60 кадров в секунду и 4K-видео на скорости 15 к/с. Серийная съёмка возможна на скорости 6 кадров в cекунду.

Электронного видоискателя нет и придётся полагаться на 3-дюймовый сенсорный дисплей. Поддерживается Bluetooth 4.1. Камера очень компактна, она весит 280 граммов, как новая Sony RX100 VI с меньшим 1-дюймовым сенсором. Размеры составляют 112,5 x 64,4 x 41 мм.

Fujifilm X70 поступит в продажу в августе по цене порядка 500 долларов США. В России рекомендованная цена составляет 33 999 рублей.

Источник
Fujifilm
Теги
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