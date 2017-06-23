В Steam стартовала масштабная летняя распродажа, которая продлится по 5 июля. Сотни выгодных предложений ждут геймеров. Цены, как это обычно бывает во время таких вот мероприятий главного сервиса цифровой дистрибуции игр, сказочные.

Традиционно, кроме единичных скидок, снижаются цены и на целые франшизы. К примеру, подешевле все серии ролевого сериала Final Fantasy, распродают боевики Call of Duty, буквально даром отдают шутеры Ghost Recon.

Выбрать что-то для себя сможет каждый.