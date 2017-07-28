Игра The Elder Scrolls: Legends вышла для смартфонов

Компания Bethesda Softworks объявила о выходе игры The Elder Scrolls: Legends для смартфонов, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Ранее игра была доступна только для PC и Mac, а также Android-планшетов и iPad.


Версия The Elder Scrolls: Legends для ПК на Windows официально вышла 9 марта, в следующем месяце появилась версия для планшетов на базе Android, в мае игра вышла для Mac, а в июне — для iPad. Теперь она стала доступна для смартфонов.

Игра обзавелась переработанным интерфейсом, оптимизированным для небольших экранов. Для тех, кто уже играл The Elder Scrolls: Legends на ПК или планшете, все данные учетной записи будут перенесены на смартфон.

Игра The Elder Scrolls: Legends для iOS и Android доступна для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Bethesda
Теги
смартфон ANDROID планшет игра IOS Bethesda The Elder Scrolls: Legends

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