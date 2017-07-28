В сети появилось упоминание о разработке Grand Theft Auto VI

В резюме актера и каскадера Тима Неффа (Tim Neff) появилась запись об игре Grand Theft Auto VI, пока еще официально не анонсированной. Долгожданный боевик в открытом мире указан сразу на двух сайтах в резюме Тима — iStunt и BreakDownExpress. Упоминается, что Тим участвовал в записи захвата движений для проекта.

Ранее Rockstar уже привлекала Неффа для записи захвата движений для другой игры, Red Dead Redemption 2.

Релиза Grand Theft Auto VI вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Разработка игры, по всей вероятности, займет еще годы. Более того, по-прежнему отлично продается пятая часть, Rockstar нет смысла спешить.

Источник
Wccftech
Теги
игры

Комментарии

Из рубрикиИгры
Игра The Elder Scrolls: Legends вышла для смартфонов
Wolfenstein II: The New Colossus получит три дополнения с новыми героями
Игроки из команд лиги Overwatch получат от 50 000 долларов в год

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 86
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 31