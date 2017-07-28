В сети появилось упоминание о разработке Grand Theft Auto VI

В резюме актера и каскадера Тима Неффа (Tim Neff) появилась запись об игре Grand Theft Auto VI, пока еще официально не анонсированной. Долгожданный боевик в открытом мире указан сразу на двух сайтах в резюме Тима — iStunt и BreakDownExpress. Упоминается, что Тим участвовал в записи захвата движений для проекта.

Ранее Rockstar уже привлекала Неффа для записи захвата движений для другой игры, Red Dead Redemption 2.

Релиза Grand Theft Auto VI вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. Разработка игры, по всей вероятности, займет еще годы. Более того, по-прежнему отлично продается пятая часть, Rockstar нет смысла спешить.