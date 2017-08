В World of Tanks появится первая одиночная кампания

Компания Wargaming объявила о скором запуске в World of Tanks первой в истории игры одиночной кампании. Режим PvE получил название War Stories или «Военные хроники» в русскоязычной локализации. Он станет доступен с 22 августа 2017 года для консольного варианта игры на Xbox 360, Xbox One, Xbox One S, PlayStation 4 и в 4K-качестве на Xbox One X и PS4 Pro.

В War Stories игроки смогут пройти несколько объединенных общим сюжетом эпизодов, в одиночку или в совместном режиме, основанных на событиях как реальной, так и альтернативной истории. Кроме того, в нем предусмотрены ситуации с вымышленными сюжетами. В тренировочном задании из трех частей новые игроки смогут познакомиться с принципами перемещения, разведки, прицельной стрельбы, а также с основными характеристикам и возможностями танков.

В день запуска нового режима будут доступны две кампании: обучающее «Cтальное братство» и эпичная «Берлинская жара». Еще две появятся в сентябре. Разработчики Wargaming планируют в течение года добавлять в War Stories новые кампании, как с историческими, так и вымышленными сюжетами.

Кампания Flashpoint Berlin посвящена конфликту на территории Германии, который развернулся между союзными силами и СССР, после того как Союзнический Верховный совет решил, что советская блокада Берлина нарушает Потсдамское соглашение.