Дополнение The Sims 4 «Кошки и собаки» принесет редактор по созданию питомцев

Компания Electronic Arts и студия Maxis анонсировали дополнение «Кошки и собаки» для популярного симулятора жизни The Sims 4. Дополнение для PC и Mac поступит в продажу 10 ноября.


Оно принесет в игру домашних питомцев с новым редактором по их созданию. Редактор позволит выбрать оригинальную внешность и характер животного из многочисленных пород кошек или собак или смешать признаки нескольких пород и создать новую породу.


Игроки смогут изменять структуру меха и расположение цветных пятен и полос на шкурке питомца в игре, чтобы сделать его похожим на домашнее животное из реальной жизни. Кроме того, предлагаются наряды и аксессуары для животных.

Особенные черты характера питомцев будут раскрываться постепенно, по мере того как симы дрессируют своих питомцев, заботятся о них и играют с ними. Также предусмотрена ветеринарная служба.

Источник
The Sims
Теги
игра ELECTRONIC ARTS The Sims кот Maxis собака

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