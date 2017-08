Компания Microsoft анонсировала продолжение популярной стратегической серии Age of Empires на GamesCom 2017.

Четвертая часть, Age of Empires IV, готовится для PC. Работает над проектом студия Relic Entertainment, принадлежащая SEGA и ответственная за такие великолепные стратегические франшизы, как Warhammer 40,000: Dawn of War и Company of Heroes.

Дата релиза не называется. Представлен постановочный трейлер проекта.