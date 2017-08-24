Need for Speed: Payback показали в 4K

Компания NVIDIA показала на своем YouTube-канале видеоролик, демонстрирующий, как выглядит PC-версия ожидаемой гонки Need for Speed: Payback в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду.

Напоминаем, что релиз проекта назначен на 10 ноября 2017 года для PC, PS4 и Xbox One.

Сюжетная кампания Need for Speed: Payback предложит сыграть за трех персонажей, Тайлера, Мака и Джесса. В студии Ghost Games утверждают, что сценаристы написали великолепную историю о предательстве и месте. Действие развернется в регионе Fortune Valley, в котором развернется битва между силами добра и наркокартелем The House.

Что касается системы тюнинга и настройки машин, то, по словам авторов, она окажется самой продвинутой за всю историю сериала.За предзаказ Payback положен набор Platinum Car Pack из пяти автомобилей: Nissan 350Z 2008, Chevrolet Camaro SS 1967, Dodge Charger R/T 1969, Ford F-150 Raptor 2016 и Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016.

Помимо обычного издания, выходящего 10 ноября 2017-го года на PC, PS4, Xbox ONe, предусмотрено и Deluxe с упомянутым выше Platinum Car Pack и другими бонусами. Deluxe появится раньше, 7 ноября. Также для подписчиков EA/Origin Acess со 2-го января будет доступна пробная версия на 10 часов.

Необходимости постоянного подключения к сети во время игры действительно не будет.