Стартуют бесплатные выходные в Overwatch

Компания Blizzard Entertainment объявила о скором начале бесплатных выходных в Overwatch. Акция стартует на PC, Xbox One и PlayStation 4 сегодня, 25 мая, в 21:00 по московскому времени, а завершится в понедельник, 29 мая.


На консолях уже доступна предварительная загрузка игры. Игрокам на PlayStation 4 не потребуется подписка PS Plus во время бесплатных выходных, но она понадобится им, если они захотят приобрести игру и продолжить играть дальше.

Во время бесплатных выходных геймеры смогут сыграть за любого из 27 героев Overwatch на всех 18 полях боя в различных режимах, в том числе «Быстрая игра», «Своя игра» и «Аркада».

Кроме того, если Overwatch понравится и игрок решит приобрести игру, он сможет сохранить все свои достижения за выходные. Для этого потребуется продолжить использовать ту же учетную запись Battle.net, Xbox Live или Sony Entertainment, с которой он играл.

Источник
Overwatch
Теги
игра BLIZZARD халява Overwatch

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
Sony разбила мечты о следующей PlayStation раньше 2021 года
Состоялась мировая премьера Battlefield V
Epic Games раздаёт Unreal бесплатно

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 104
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 68
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 62
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 47