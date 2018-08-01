Слепой игрок в Call Of Duty совершил более 7 600 убийств

Видеоблогер с ником «tj the blind gamer» опубликует на YouTube свои достижения в Call of Duty: WWII. Недавно он отчитался о превышении порога в 7 600 убийств в игре.


Всё верно, речь идёт о слепом геймере, который вполне «профессионально» играет в Call of Duty, несмотря на невозможность увидеть саму игру. Как он сообщил на известном социальном новостном ресурсе Reddit, на его счету уже 7 611 убийств в Call of Duty World War 2 и он надеется достичь рубежа в 10 тысяч через неделю или две.

В дальнейшем обсуждении на Reddit, он пояснил, что ориентируется с помощью звуковых подсказок в играх вроде WWII и Black Ops III. Более подробные пояснения и демонстрации он даёт в своём канале на YouTube, показывая, как он использует окружающие звуки для навигации по карте Zombies Chronicles в Black Ops III.

Как рассказал журналистам TJ, до того, как потерять зрение, он был заядлым игроком в Call of Duty. Когда он снова попробовал играть после того, как ослеп, это оказалось очень сложно, поскольку он не привык использовать гарнитуру настолько много, как того требовало его состояние теперь. Тем не менее, в игре есть несколько настроек и особенностей, ориентированных на игроков с ограниченными возможностями, которые помогли ему вернуться к своему хобби.

Источник
Kotaku
Теги
игра CALL OF DUTY

Комментарии

Материалы по теме

Call of Duty: Strike Team — Тактика и сила

16 ноября 2013

Безумие с улучшенной графикой — Ubisoft выпустила ремастер-версию Far Cry 3

30 мая

Взгляните, во что вы будете играть в ближайшие полтора года: самые ожидаемые анонсы E3 2018

9 июня

Итоги E3 2018: изучаем главные игры года и выбираем, в какие из них стоит играть

13 июня

«Королевские битвы»: рак, убивающий игры, или глоток свежего воздуха?

29 июня

С прицелом на десятку. Обзор игры Call of Duty: Ghosts

10 ноября 2013
Загрузка...
Из рубрикиИгры
Продажи Sony PlayStation 4 достигли 82,2 миллиона
Оглашены смартфоны, совместимые с Fortnite для Android
Android-версию Fortnite: Battle Royale выпустят специально для Samsung Galaxy Note 9

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 98
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39