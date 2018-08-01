Слепой игрок в Call Of Duty совершил более 7 600 убийств

Видеоблогер с ником «tj the blind gamer» опубликует на YouTube свои достижения в Call of Duty: WWII. Недавно он отчитался о превышении порога в 7 600 убийств в игре.





Всё верно, речь идёт о слепом геймере, который вполне «профессионально» играет в Call of Duty, несмотря на невозможность увидеть саму игру. Как он сообщил на известном социальном новостном ресурсе Reddit, на его счету уже 7 611 убийств в Call of Duty World War 2 и он надеется достичь рубежа в 10 тысяч через неделю или две.

В дальнейшем обсуждении на Reddit, он пояснил, что ориентируется с помощью звуковых подсказок в играх вроде WWII и Black Ops III. Более подробные пояснения и демонстрации он даёт в своём канале на YouTube, показывая, как он использует окружающие звуки для навигации по карте Zombies Chronicles в Black Ops III.

Как рассказал журналистам TJ, до того, как потерять зрение, он был заядлым игроком в Call of Duty. Когда он снова попробовал играть после того, как ослеп, это оказалось очень сложно, поскольку он не привык использовать гарнитуру настолько много, как того требовало его состояние теперь. Тем не менее, в игре есть несколько настроек и особенностей, ориентированных на игроков с ограниченными возможностями, которые помогли ему вернуться к своему хобби.