Nokia и Facebook запустили «Змейку» с дополненной реальностью

Компания HMD Global объявила о запуске классической игры «Змейка» от Nokia на платформе дополненной реальности Facebook.





Суть игры осталась прежней, однако технологии дополненной реальности дают новые возможности. Игроки не просто управляют виртуальной змейкой, но и сами могут становиться змеями, поедающими яблоки. Для этого в игре используется два фильтра - Snake Mask и Snake Real World.

Первый фильтр работает с селфи-камерой, благодаря которой змейка приобретает облик геймера. Второй фильтр активирует основную камеру и транслирует в игру изображение окружающего игрока мира. Реалистичность происходящему придают эффекты, создаваемые AR-платформой приложения Facebook.



Обеспечиваемые в игре эффекты универсальны и доступны через камеру Facebook не только на смартфонах Nokia, но и на других устройствах под управлением операционных систем Android и iOS (AR-игра «Змейка», маска «Змейка»).